В 2019 году России устроят майские каникулы

В 2019 году в России к новогодним каникулам добавятся майские.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минтруд разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году: выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019. В феврале дополнительных выходных не будет (День защитника Отечества выпадает на субботу). Международный женский день удачно выпадает на пятницу. А вот майские каникулы в новом году бут как никогда длинными, отмечает «Российская газета»: сначала Россия будет отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а потом с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая. На День независимости России выпадет на вторник, он будет выходным. А в ноябре на День народного единства обещают три дня – с 4 по 6 ноября.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.07.18

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