В Челябинской области устроили стрельбу на свадьбе

В Магнитогорске участники свадебного кортежа устроили стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 20 июля, недалеко от центра Магнитогорска, на перекрестке улиц Вознесенская и Советской Армии.

Видео проезда свадебного кортежа по улице Вознесенская опубликовало одно из местных СМИ. На записи видно, как по кольцу проезжает несколько машин, украшенных воздушными шарами. Из окна одного из авто появляется рука с пистолетом и раздается несколько выстрелов, сопровождаемых восторженными криками.

«Я все понимаю, конечно, свадьба. Но зачем из окна машины из ПМ палить? – цитирует «Версто.Инфо» автора видео. – Причем при осечках он пистолет временами далеко не вертикально держал». По словам очевидца, за время движения кортежа по кольцу стрелок использовал до двух обойм патронов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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