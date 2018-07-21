Тело подростка-инвалида, пропавшего под Челябинском, нашли в водоеме

Тело 14-летнего южноуральца извлекли из воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», операция по поиску 14-летнего подростка, пропавшего 17 июля в поселке Туктубаево Сосновского района, завершена. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Савченко.

«Тело мальчика нашли, извлекли из воды. Место входа в воду вчера вечером указали собаки спасателей», – написал сегодня чиновник на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 14-летний подросток, страдающий аутизмом, ДЦП и эпилепсией, ушел из дома 17 июля. На следующий день родные мальчика обратились в полицию. К поискам подключились спасатели и волонтеры, в пятницу, 20 июля, к поисковой операции присоединился вертолет МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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