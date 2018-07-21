В Златоусте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

В южноуральском муниципалитете трехлетний мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером пятницы, 20 июля. О ней горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа одного из домов на улице Карла Маркса. Во время ЧП отец ребенка был на работе, а мама отвлеклась на младшего малыша, которому всего 1 год.

Рядом с мальчиком горожане заметили москитную сетку. Вероятно, ребенок оперся на сетку, которая, не выдержав, сорвалась вниз, предполагают очевидцы. Малыш умер фактически на руках отца, примчавшегося сразу, как узнал о происшествии.

Врачам прибывшего экипажа скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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