Поручительство вице-губернатора не помогло: южноуральского замминистра отправили в СИЗО

Первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева отправили в СИЗО, не смотря на поручительство вице-губернатора Руслана Гаттарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева меру пресечения в качестве заключения под стражу сроком на два месяца.

Высокопоставленному чиновнику официально предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств путем мошенничества в составе группы лиц, в особо крупном размере.

При этом адвокат представил суду поручительство за своего подзащитного заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова и просил избрать меру пресечения, исключающую заключение под стражу, в том числе залог в 1,5 миллиона рублей и больше. Однако ни аргументы защитника, ни поручительство вице-губернатора не смягчили судью, и Антон Бахаев отправлен в СИЗО.

Напомним, чиновник был задержан в четверг, 19 июля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

На следующий день, 20 июля, была задержана еще одна соратница вице-губернатора Руслана Гаттарова – директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, так же в рамках расследования махинаций в ходе подготовки форума. Вечером на беседу в полицию пригласили родную сестру высокопоставленного чиновника Евгению Гаттарову. На сей раз речь не шла о подготовке форума: силовики заподозрили, что через одну из фирм сестры вице-губернатора крупные суммы бюджетных средств могли перетекать за рубеж. После опроса г-жу Гаттарову отпустили.

Ольга Алейникова также избежала заключения. По некоторым данным, с женщины взяли подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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