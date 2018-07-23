Жители многоквартирных домов Челябинска рискуют остаться осенью без тепла (ВИДЕО)

Жители 24 многоквартирных домов Челябинска рискуют остаться без тепла в новом сезоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сроки подключения к горячей в воде просрочены в 40 многоэтажных домах. 12 из них до сих пор не подключены к водоснабжению, 2 находятся в стадии капитального ремонта, в остальных гидравлические испытания выявили серьезные неисправности бойлеров, эксплуатировать их дальше опасно, оборудование требует замены.

Отметим, что до начала отопительного сезона осталось около 2 месяцев, но вопрос с заменой бойлеров не решен еще ни по одному дому. Только в Центральном районе попытались провести собрание жильцов, но не смогли собрать необходимые для принятия решения 23 собственников.

Возникает и другая проблема: стоимость бойлера в среднем составляет 500 тысяч рублей, и жильцы могут не согласиться нести дополнительные расходы.

Те, кто не захочет платить, рискуют остаться без тепла

Чтобы успеть к отопительному сезону, собрания жильцов должны быть проведены до конца августа.

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

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