Ну, не выбрасывать же! Челябинское ноу-хау в сфере благоустройства городской среды (ФОТО)

В Челябинске весьма оригинально занимаются благоустройством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «Челябинский урбанист» выложили в соцсетях фото-свидетельства благоустройства городской среды.

Фото Александра Фартыгина («Челябинский урбанист», VK)

«Кажется, управление дорожного хозяйства начинает терять связь с реальностью. Разбитую инфраструктуру нужно менять, а не красить! Мы считаем, что такая работа – это наплевательское отношение к горожанам и к их деньгам, – отметили урбанисты. – Кажется, кто-то в УДХ очень устал и уже не успевает контролировать происходящее в городе».

Ситуацию прокомментировали в мэрии: «У нас 160 километров такого ограждения по городу Челябинску, это 80 тысяч звеньев. Подрядчиками допущены нарушения. Спасибо большое урбанистам, что довели до нашего сведения. Сейчас претензии направлены по контролю, тем, кто проверял за подрядчиками. Думаю, что в ближайшее время звенья будут заменены и окрашены», – – заявила первый вице-мэр Наталья Котова.

Реакция коммунальщиков была мгновенной: секцию, о которой шла речь, уже демонтировали.

Фото «Челябинский урбанист» (VK)

Но, как оказалось, это был не единственный деформированный забор, который покрасили вместо того, чтобы заменить. Например, прямо напротив «засветившейся» остановки использовали тот же «прием благоустройства». Эту секцию коммунальщики решили не менять, раз никто не заметил.

Фото Станислава Боксбергера («Челябинский урбанист», VK)

Видимо, таким же образом решили «замять» вопрос с небезопасными огражденями в центре города. Напомним, в начале апреля на площади Революции произошло очередное ДТП: автомобиль BMW врезался в опору ограждения в районе остановки общественного транспорта. В результате чугунная решетка раскололась на куски, разлетевшиеся на несколько десятков метров. Один из осколков, весивший несколько килограммов, смог отлететь на 30 метров от места ДТП.

Лишь потому, что авария произошла в воскресенье рано утром (около 7 часов), удалось избежать жертв среди пешеходов. Однако сначала этот случай не произвел никакого впечатления на главу города: «Вы знаете, это ограждения местных производителей, – заявил тогда мэр Евгений Тефтелев. – И, в общем, они соответствуют требованиям дорожных служб».

Правда, через неделю градоначальник признал: вопросы по ограждениям есть и у городских властей. «Этим сейчас занимаются администрации Советского и Центрального районов, – сообщил Евгений Тефтелев. – Есть вопросы по качеству материала, из которого они изготовлены. У меня есть уже 3-4 вопроса». Прошло три месяца, и вопросы снова исчезли. Сегодня корреспонденту РИА «Новый День» в мэрии заявили, что хрупкие ограждения соответствуют всем ГОСТам. «По мнению урбанистов они опасны, – сказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. – Но они полностью соответствуют требованиям».

Между тем, в одном из районов Челябинска все-таки рискнули отказаться от сплошных заборов:

Фото «Челябинский урбанист» (VK)

«Вау! В Ленинском районе сломали систему и сделали столбики вместо заборов! Они неплохо выглядят, их не нужно красить, и ещё на них можно присесть, – прокомментировали эксперимент урбанисты-общественники. – Так, маленькими шажками, потихоньку сделаем дружелюбную городскую среду. А потом и научимся проектировать сразу с правильной инфраструктурой. Чтобы не на глаз столбики ставить, а по проекту, с равными промежутками».

Челябинск, Светлана Намская

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