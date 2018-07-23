Побочный эффект лета: на Южном Урале растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Челябинске области начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ).

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, заболеваемость зарегистрирована в 4 из 38 муниципальных образований области: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркино. 62% всех случаев ЭВИ выявлено на территории Челябинска. Удельный вес детей до 17 лет среди больных энтеровирусной инфекцией составил 79%.

Напомним, энтеровирусные инфекции представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х месяцев. Заболевания энтеровирусной этиологии характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением.

Источником инфекции является человек (больной или носитель). При этом велика роль здоровых носителей как источников инфекции: носителем вируса может быть до 85% здорового населения. Инфицированные наиболее опасны для окружающих в ранние периоды инфекции, когда возбудитель присутствует в крови, моче, носоглотке и фекалиях за несколько дней до появления клинических симптомов и продолжает выделяться в первую неделю заболевания.

Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней.

Ведущим фактором передачи инфекции являются вода, используемая для питья и других хозяйственно-бытовых целей, вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, а также воздушно-капельным и пыльевым путем.

Энтеровирусная инфекция характеризуется полиморфизмом клинических проявлений в зависимости от возбудителя с множественными поражениями органов и систем. Может проявляться в виде серозного менингита, герпангины, высыпаний, геморрагического конъюнктивита, увеита, синдрома острого вялого паралича (ОВП), острого респираторного синдрома и др. Исход заболевания при своевременном обращении за медицинской помощью и лечении, как правило, благоприятный.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области направлены предложения в Министерство здравоохранения Челябинской области по усилению мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции. Информация об эпидобстановке по ЭВИ и рекомендации по обеспечению готовности медицинских организаций к приёму больных, проведению лабораторной диагностики и проведению подготовки специалистов клинического звена по профилактике и диагностике ЭВИ доведена до руководителей медицинских организаций.

Челябинск, Павел Зварзин

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