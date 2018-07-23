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Понедельник, 23 июля 2018, 14:34 мск

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На Южном Урале продают «Гелендваген» Тимати

На Южном Урале продают «Гелендваген» певца Тимати.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Троицка принял участие в лотерее, устроенной шоуменом, не особо веря в успех: победителя выбирали посредством генератора случайных чисел. Однако ему повезло – именно он стал победителем и получил приз – машину Тимати.

Южноуральца вызвали в Москву: там он оформил необходимые документы и получил ключи от автомобиля. Машина сделана по спецзаказу, отмечает ОТВ: от других автомобилей этой же модели ее отличает эксклюзивная обшивка салона и мощная аудиосистема.

Вернувшись домой, троичанин тут же выставил автомобиль на продажу: внедорожник слишком «прожорлив» – в городе расходует до 30 литров бензина на 10 км, за городом – около 18. Содержать такого «коня» южноуральцу не по карману, поэтому он хочет продать его за без малого 10 млн рублей.

Отметим, подержанные «Гелендвагены», в зависимости от года выпуска и комплектации, строят от 1,5 до 13 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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