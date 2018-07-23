Дым Отечества: режим «черного неба» длится уже почти месяц

После небольшого перерыва Челябинск вновь погружается в смог: в городе в очередной раз объявляется режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, 23-24 июля в в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями С 19:00 23 июля по 14:00 24 июля отдельными предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени, подразумевающее необходимость снизить выбросы в атмосферу.

Отметим, что режим «черного неба» был установлен в Челябинске 25 июня и с единичными перерывами на сутки длится уже месяц.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.07.18

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