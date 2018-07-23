В Магнитогорске заживо похоронили строителя

В Магнитогорске на стройке погиб 30-летний рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 21 июля в поселке Западный-1.

Во время строительных работ на улице Кондратковской мужчина спустился в 2-метровый котлован, и на него обрушился грунт. Рабочие самостоятельно откопали коллегу, сообщает Verstov.info, однако к приезду «скорой» он был уже мертв.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 23.07.18

Дым Отечества: режим «черного неба» длится уже почти месяц. / На Южном Урале продают «Гелендваген» Тимати. / Побочный эффект лета: на Южном Урале растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»