В Челябинской области сменился главный по лесам

В главном управлении лесами Челябинской области произошли перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 63-летний Виктор Блинов сложил полномочия начальника ведомства и уходит на пенсию.

Освободившееся место занял 35-летний Сергей Лавров, до сегодняшнего дня занимавший пост руководителя управления экологического контроля министерства экологии Челябинской области.

Напомним, к главному управлению лесами есть претензии как у правоохранительных органов, так и у общественников. Первые обвиняют сотрудников ведомства в коррупции, вторые – в занижении официальной статистики площадей лесных пожаров и недостаточных мерах по пожаротушению в области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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