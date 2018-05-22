Общественники: южноуральские чиновники в сотни раз занижают площади лесных пожаров

Главное управление лесами Челябинской области обвинили в недостоверной статистике по пожарам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, движение направило руководству региона информацию о занижении официальной статистики площадей лесных пожаров и недостаточных мерах по пожаротушению в области. Общественники также сообщили о возможных причинах неготовности субъекта к пожароопасному сезону.

«Сомнения о соответствии официальных данных и реально выгоревшего леса у нас возникли еще в конце апреля 2018 года. Практически каждый день мы выезжали по сигналам южноуральцев и фиксировала очаги возгорания, сообщали данные в подконтрольные ведомства. Однако в официальной статистике этот урон не был зафиксирован. Очевидно, из-за занижения уровня опасности местными представителями власти не принимались необходимые меры, и в регионе возникла чрезвычайная ситуация. Огонь подошел к жилым домам, люди вынуждены тушить пожары самостоятельно, потому что огнеборцы не справляются с количеством вызовов, пример тому – пожары в поселках Полетаево и Петровский», – рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Эксперты были вынуждены обратиться в департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с просьбой о совместном выездном мониторинге ситуации. В конце прошлой недели общественники и представители контрольно-надзорного органа провели инструментальный замер площадей двух лесных пожаров, произошедших в Красноармейском районе Челябинской области 29 апреля и 13 мая.

«Сотрудники федерального департамента лесного хозяйства полностью подтвердили наши опасения. В официальной статистике региональной диспетчерской службой Главного управления лесами Челябинской области площадь апрельского пожара была занижена в 270 раз, а майского – более чем в 160 раз. Более того, выявлено, что на данных территориях лесничествами не принимались меры по пожаротушению, а очаги возгорания были несвоевременно обнаружены, что повлекло значительный урон растительности, животному миру и экологии», – отметил г-н Вороной.

По мнению экспертов, Челябинская область оказалась не готова к пожароопасному сезону из-за отсутствия межведомственного взаимодействия по организации пожарной безопасности, недостаточного контроля, несвоевременного привлечения и использования подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. В состав оперативных штабов не были включены представители государственных органов, имеющие полномочия по организации мероприятий и обеспечению контроля по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

«Стоит отметить, что аналогичные нарушения выявляются департаментом лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с 2012 года, что говорит о неготовности властей решать вопросы межведомственного взаимодействия и взаимодействия с органами местного самоуправления», – отмечают общественники.

По фактам предоставления недостоверной информации о лесных пожарах в отношении должностных лиц Главного управления лесами Челябинской области будет возбуждено административное делопроизводство. Общественники полагают, что выявленный случай не единичный и имеет системный характер. В связи с этим они призывают власти региона взять ситуацию под контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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