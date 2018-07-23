Усиленный забор: челябинских чиновников уличили в разбазаривании бюджета (ФОТО)

В Челябинске развивается история с дорожными ограждениями. На этот раз скандал разгорелся из-за нерационального использования бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты общественной группы «Челябинский урбанист» опубликовали очередной фото-факт, характеризующий отношение городских чиновников и к бюджетным средствам, и к своим обязанностям.

«В Германии один чиновник отвёз мотоцикл на дачу на служебном грузовике. Об этом узнала общественность, разразился скандал, и чиновник ушёл в отставку. В Челябинске есть конкретный чиновник, который отвечает за закупку ограждений. Он поставил забор вдоль забора в 20 сантиметрах друг от друга. За каждую секцию из бюджета заплатили около 4 тысячи рублей, – отмечают общественники. – Как на это отреагирует челябинская общественность? Мы считаем, что в здоровом обществе подобные события должны вызывать резонанс. Нам кажется, что у мэра недостаточно сведений насчёт эффективности работы подразделений администрации. У нас очень много вопросов к деятельности управления дорожного хозяйства. Надеемся, после подобных «проведенных работ по установке пешеходных ограждений» у главы города тоже появятся вопросы. Минимум, чего мы просим – возмещение ущерба городскому бюджету на стоимость установки ограждений вдоль ограждений. Вычтите у ответственного лица из зарплаты. Публично, пожалуйста. Вертикаль ответственности в Челябинска на сегодня: Мэр → Заместитель мэра по дорожному хозяйству (Владимир Алейников) → Начальник управления дорожного хозяйства (Александр Шабалин)».

Публикация вызвала бурное обсуждение в соцсетях:

«Вот эта игра с приставки «Денди» отражает реальность работы современных челябинских чиновников – жажда кучек с золотом, добыча их любым путем, выкапывание ямок, которые тот час обратно засыпаются (привет заборам!), наплевательское отношение к жителям…»

«На местах» очень часто принимаются глупые решения. Чиновники мелкой и средней руки боятся принимать решения, всё всегда делается формально, «согласно ТЗ». В свою очередь, ТЗ очень часто формируют непрофессионалы, выигравшие тендер или взятые по знакомству. И, возможно, ни разу не побывавшие на объекте».

«У мэра недостаточно сведений насчёт эффективности работы подразделений администрации» –ну, это маловероятно))). У него тоже работа идет – день прошел, и все норм, лишние движения, что-то узнавать и быть энтузиастом – зачем? Стабильность нынче в моде, да и возраст уже не тот) – нет запала))))). По идее, вся вертикаль не работает», – пишут челябинцы.

Одни горожане предложили вешать на подобные заборы таблички с указанием, во сколько это обошлось бюджету. Другие поддержали инициативу:

«Очень хорошая идея!!! Наверняка привлечет внимание, и последуют вопросы от горожан. Может ещё на новые остановочные комплексы стоимость вешать? Если властям придется отвечать за свои действия, они, наверное, начнут думать, прежде чем что-то сделать для отписки и слива бюджета. Хорошо будет, если сразу ещё получится писать, кто ответственен и кому сказать «спасибо» за «проделанную работу».

Третьи и вовсе заподозрили чиновников в коррупции:

Челябинск, Ольга Арсентьева

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