Большинство южноуральцев старше 50 жалуются на дискриминацию при поиске работы

Более двух третей южноуральцев старше 50 лет сталкиваются при поиске новой работы с дискриминацией по возрастному признаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда Челябинской области для людей старше 50 лет: к этой возрастной категории, согласно «Индексу HeadHunter», сегодня относятся 10% соискателей-женщин и 14% соискателей-мужчин.

В ближайшие 10 лет доля и тех, и других может вырасти в полтора-два раза, так как количество «молодой» рабочей силы (то есть, соискателей от 25 до 35 лет) сокращается – таковы последствия демографического кризиса 1990-х годов. Это один из факторов, который заставляет работодателей менять свое отношение к возрастным кандидатам. Второй фактор – более субъективный, но не менее важный:

«Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растет – пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

По данным опроса HeadHunter, возраст – лишь седьмой по счету критерий, на который смотрит работодатель. Однако говорить об исчезновении дискриминации по этому признаку пока рано – так или иначе с ней сталкиваются около 70% соискателей старше 50 лет. Каждый второй работодатель отмечает, что на некоторых должностных позициях есть объективные возрастные ограничения, а сотрудники от 45-50 лет – наиболее уязвимая группа на рынке труда.

«В этом возрасте проще всего найти работу в тех сферах, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза. Например, постоянно испытывают потребность в профессионалах различные отрасли производства (тяжелая промышленность, металлургия), строительство, образование и медицина», – добавляет Анна Осипова.

В Челябинской области соискатели в возрасте 50 лет и старше чаще всего ищут работу в тех отраслях, в которых работали большую часть жизни: «Производство», «Транспорт», «Административный персонал», «Продажи», «Строительство». Реже всего – в областях «Страхование», «Консультирование», «Спорт, фитнес». При этом 38% возрастных соискателей претендуют на зарплату 20-35 тысяч рублей, 27% – 35-55 тысяч, 16% – до 20 тысяч.

Что касается саморазвития, то соискатели в возрасте 46-55 лет весьма активно интересуются онлайн-курсами по английскому языку, управлению персоналом, развитию карьеры, работе с офисным ПО и общему менеджменту, а соискатели старше 55 лет – курсами по управлению персоналом, английскому языку, личной эффективности, IT и новым технологиям, а также по программированию.

Напомним, что, по данным исследования HeadHunter, с повышением пенсионного возраста согласны всего 4% челябинцев, причем большинство из них считают, что изменение должно коснуться только женщин и называют границу в 58 лет. Ещё 51% жителей Южного Урала считает текущие значения оптимальными, а 41% уверен, что уходить на пенсию следует раньше: мужчинам – в 54 года, а женщинам – в 49 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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