В Бурятии задержали челябинца, насиловавшего и убивавшего девочек

В Бурятии задержали челябинца, признавшегося в изнасиловании и убийстве юных девушек.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Бурятии, 29 сентября 2000 года в лесном массиве на окраине Северобайкальск было обнаружено тело 12-летней школьницы, которая за неделю до этого ушла в школу и не вернулась домой. Результаты экспертизы показали, что перед смертью потерпевшая была изнасилована.

Через два года город потрясло новое преступление. На обочине дороги между Северобайкальском и пригородным поселком было обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением груди и травмами головы. Оба эти преступления оставались длительное время нераскрытыми.

Недавно в ходе проведенных сотрудниками МО МВД России «Северобайкальский» оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске. Следователями и оперативными сотрудниками полиции была получена информация о том, что он может быть причастен к расправам над девушками. Когда мужчина в очередной раз приехал в Северобайкальск, чтобы навестить родственников, его задержали. После вопросов о событиях тех лет мужчина сразу все понял и написал чистосердечное признание.

«В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, которые были проверены на месте происшествия и нашли свое подтверждение», – сообщили в ведомстве.

42-летнему челябинцу предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц и совершенное с целью скрыть другое преступление) и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (в действующей на тот момент редакции закона) (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

По данным следствия, обвиняемый мужчина ранее проживал в городе Северобайкальск. 15 сентября 2000 года днем, прогуливаясь возле местного пляжа, он повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом мужчина заманил девочку в кусты. Там, используя превосходство в физической силе, злоумышленник изнасиловал ребенка, после чего с цель скрыть совершенное преступление начал душить свою жертву, а затем нанес ей два удара ножом. После этого он оставил тело и скрылся с места происшествия.

Через два года, 11 августа 2002 года, проезжая по городу на автомобиле, злоумышленник вызвался подвезти до близлежащего поселка голосовавшую на обочине 21-летнюю девушку, работавшую в местной библиотеке. Выехав из населенного пункта, мужчина свернул в лес, там совершил с пассажиркой половой акт. Затем он нанес девушке удар ножом в грудь, усадил ее в салон автомобиля, выехал на трассу и на полной скорости вытолкнул еще живую жертву наружу. Потерпевшая скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля. Через некоторое время по пути обвиняемый выкинул с дороги сумку девушки. При проверке его показаний на месте происшествия следователям удалось в указанном мужчиной месте обнаружить ту самую сумку потерпевшей, которая пролежала там более 15 лет.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной картины обоих преступлений и сбор доказательственной базы. В ходе расследования будет тщательно проверена версия о возможной причастности мужчины к другим схожим преступлениям, совершенным на территории Бурятии и других регионов.

Челябинск, Павел Зварзин

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