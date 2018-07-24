Житель Магнитогорска расстрелял в Башкирии юношу

Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела в Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» СУ СКРФ по республике Башкортостан, в ночь 21 на 22 июля 2018 года 35-летний житель Магнитогорска выпивал в одном из кафе Баймак и поссорился с незнакомым ему 22-летним парнем. В ходе конфликта южноуралец выстрелил молодому человеку в голову из травматического пистолета.

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.

Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СКРФ по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Магнитогорец задержан, решаются вопросы об избрании в отношении него меры пресечения и о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Павел Зварзин

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