Лови тепло: жара закончится вместе с июлем

Начавшаяся неделя будет жаркой: днем столбики термометров в Челябинске будут подниматься до +30 градусов и выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до субботы осадков не ожидается. 28 июля прогнозируются грозы, а 29 июля, – понижение температуры: в воскресенье и понедельник – не выше +21, а днем во вторник , 31 июля, и вовсе +16.

Первые дни августа обещают быть холодными и мокрыми. Согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, жара в августе еще вернется на Южный Урал – во второй декаде месяца и может продержаться целую неделю.

В целом последний месяц лета ожидается прохладным и дождливым.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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