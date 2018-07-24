В больнице скорой помощи у пациентов вымогали деньги за бесплатные операции

В челябинской больнице скорой помощи у пациентов вымогали деньги за бесплатные операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершено расследование в отношении заведующего отделением хирургии № 2 Челябинской областной клинической больницы № 3.

Махинации вскрылись несколько месяцев назад, когда у одной из челябинок подошел срок плановой операции на желчном пузыре. Пациентке заявили, что ее будут резать (проводить полосную операцию), так как квота на малоинвазивное вмешательство в рамках ОМС исчерпана, и предложили сделать прокол за ее счет.

Расследование позволило выявить еще 20 аналогичных случаев, всего от пациентов было незаконно получено 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое позже переквалифицировали по более мягкой статье – превышение должностных полномочий, так как следователям не удалось доказать, что завотделением присвоил деньги: согласно представленным защитой документам, средства, полученные от пациентов были потрачены на ремонт и бытовую технику для отделения.

Дело передано в суд, врачу грозит штраф.

Челябинск, Павел Зварзин

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