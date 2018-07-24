В Челябинске саммитам ШОС и БРИКС собираются принести в жертву памятник культуры

В Челябинске собираются пожертвовать объектом культурного наследия ради саммитов ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле Челябинского цирка с восточной стороны, ограниченной улицами Братьев Кашириных, Береговая, северным и северо-восточным берегом реки Миасс, планируется построить конгресс-холл. Уже, правда, заявлено, что к саммитам объект сдать вряд ли удастся, но 3 млрд на его строительство из бюджета уже перечислено, работы ведутся.

Рядом со стройкой (улица Береговая – 129) расположен выявленный объект культурного наследия – Дом купеческий. Здание построено в 1884 году и с 1911 года его Василию Дернову – владельцу кожевенного завода и гласному (спикеру) Челябинской городской думы, члену исполнительной больничной комиссии и торговой депутации.

В 1916 году часть надворных построек сгорела, но дом сохранился. В начале 2000-х годов дом включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинска и отреставрировали.

По словам историков, здание-памятник обладает цельностью архитектурного образа с элементами русского деревянного зодчества и является образцом данного стиля в центральной части города.

Дом находится в частной собственности: хозяин занимался его реставрацией и сейчас поддерживает его состояние.

Первоначально в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Челябинска заявили, что выявленные объекты культурного наследия в районе набережной реки Миасс в центре Челябинска при строительстве конгресс-холла трогать не будут.

Однако с недавнего времени в адрес собственников памятника культурного наследия стали поступать угрозы со стороны неизвестных лиц, представляющихся работниками Администрации города Челябинска, о том, что «Дом Купеческий» будет снесен.

А недавно собственник строения получил письмо от заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова, в котором домовладельцу предлагается продать свой объект. Собственник призывает общественность помочь сохранить уникальную постройку, которой грозит снос.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.07.18

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