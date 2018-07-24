Следователи раскрыли обстоятельства смерти подростка-аутиста

Следователи рассказали об обстоятельствах смерти 14-летнего подростка из посёлка Туктубаево в Сосновском районе.

Как уже сообщал «Новый День», 14-летний подросток, страдающий аутизмом, ДЦП и эпилепсией, ушел из дома 17 июля. На следующий день родные мальчика обратились в полицию. К поискам подключились спасатели и волонтеры, в пятницу, 20 июля, к поисковой операции присоединился вертолет МЧС. В выходные тело ребенка нашли в водоеме.

Сегодня следователи озвучили результаты судебно-медицинских экспертиз, согласно которым основной является версия несчастного случая, так как следов насилия на теле не обнаружено.

Предположительно, мальчик упал вводу и не смог выбраться на берег.

Челябинск, Павел Зварзин

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