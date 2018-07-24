Синоптики рассказали, каким в России будет август

Август будет теплым и комфортным: на большей части европейской территории России температура воздуха обещает быть выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве регионов 30-градусная жара установится в ближайшие дни и сохранится в последнем месяце лета. Правда, вероятность долгосрочных прогнозов не превышает 75%, но синоптики уверены – резко похолодания в августе ждать не стоит. По сравнению с июлем – самым дождливым месяцем года – осадков ожидается не очень много.

На азиатской территории России – на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – дневные температуры воздуха тоже будут выше нормы, но характер погоды обещает быть более изменчивым, отмечает «Российская газета».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.07.18

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