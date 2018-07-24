В Челябинске малыш упал с 7 этажа

В Челябинске из окна 7 этажа выпал 3-летний малыш.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Братьев Кашириных. Ребенка доставили в больницу скорой помощи.
У мальчика, упавшего с 20-метровой высоты, диагностировали только ушиб мягких тканей. Обследование ребенка продолжается.
Напомним, аналогичный случай произошел в вечером 20 июля в Златоусте: там 3-летний ребенок упал с 4 этажа. Спасти ребенка не удалось.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.07.18
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