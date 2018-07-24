Будет сидеть: экс-мэра Миасса оставили под стражей

Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков не смог оспорить решение суда, отставившего его под арестом.

Как уже сообщал «Новый День», 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», – рассказали в региональном управлении СКР.

Речь идет о многострадальном помещении для детского сада «Умка». Еще ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили взятку в более чем 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада.

12 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил бывшему чиновнику строк содержания под стражей до 11 октября 2018 года. Защита подала апелляцию на это решение, попросив заменить меру пресечения на домашний арест.

Однако, как сообщили в пресс-службе облсуда, Челябинский областной суд оставил вердикт первой инстанции без изменения, решение вступило в законную силу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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