Челябинскую свалку собираются заблокировать на 90 суток

Прокуратура и министерство экологии Челябинской области потребовали закрыть доступ к челябинской свалке на 90 суток. Соответствующий иск подан в Центральный районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответчиком по иску выступает МУП «Горэкоцентр»: предприятие обвинили в нарушении лицензионных требований и организации несанкционированной свалки – челябинский полигон не включен госреестр, но на него продолжают вывозить мусор.

Напомним, с 1 июля свалку закрыли для юридических лиц, но бытовые отходы жителей собираются возить туда до 1 сентября.

Между тем, начальника «Горэкоцентра» Игоря Галичина заподозрили еще и в незаконном предпринимательстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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