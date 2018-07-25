В Челябинске детей, оставшихся без родителей, избивали в воспитательных целях

Сотрудник Центра помощи оставшимся без попечения родителей избивал детей в воспитательных целях.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в 2016 году мужчина, пытаясь пресечь конфликт между воспитанниками, схватил девочку за руку и дернел на себя. Ребенок упал на пол, отчего у нее образовались синяки на правой руке и левом бедре.

В том же году, заметив, что воспитанник, лежа в постели, разговаривает по телефону, он сдернул с кровати простыню вместе ЧС с мальчиком. В результате ребенок упал, ударившись боком о кровать, ногой о батарею, головой о тумбочку.

В другой раз, желая наказать одного из детей за несвоевременную сдачу грязных вещей, мужчина ударил воспитанникам несколько раз кулаком по голове, а потом избил рубашкой и мешком для грязного белья. После чего заставил убирать мужской и женский туалеты, а когда ребенок начал возмущаться, ударил его металлическим тазом по лицу. Удар пришел по глазу, у воспитанника пошла кровь.

«Всем детям по 7-8 лет, у всех родители отбывают наказание в местах лишения свободы. Подсудимый признавал факты «воспитательного воздействия», но не признавал факт жестокого обращения», – сообщили в прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 1 Советского района Челябинска признал 56-летнего мужчину «в ненадлежащем исполнении обязанностей воспитателя. Ему назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетним и осуществлением за ними надзора сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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