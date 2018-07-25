Жители Челябинска пожаловались Путину на парковку в аэропорту

Жители Челябинска пожаловались президенту России на высокую стоимость парковки в аэропорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на привокзальной площади аэропорта автомобиль может находиться бесплатно не более 15 минут, после этого придется заплатить 200 рублей за каждый час пребывания. При этом поминутная тарификация отсутствует: если оплаченный час превышен всего на 1 минуту приходится платить еще 200 рублей. Если водитель отказывается оплатить счет, его просто не выпускают с площади.

Авторы обращения просят разъяснить, на каком основании на привокзальной площади челябинского аэропорта взимается плата за оказание услуг стоянки, если потребитель, во-первых, в них не нуждается и которые, во-вторых, оказываются в неполном объеме из-за отсутствия поминутной тарификации.

Кстати, альтернативная бесплатная парковка расположена на расстоянии более 300 метров от аэропорта. Места там немного, поэтому вся подъездная дорога забита ожидающими рейс автомобилями, что затрудняет проезд и создает напряженную обстановку на данном участке.

Обращение челябинцев из администрации президента направили для разбирательства в управление ФАС по Челябинской области. В ведомстве проанализировали ситуацию в аэропортах других городов и выяснили, что время бесплатного пребывания на привокзальных площадях практически везде составляет 15 минут, а вот при установлении платы за превышение этого периода в разных субъектах РФ используется разная практика: кто-то устанавливает штрафы за превышение лимита, кто-то – плату за услуги парковки (причем в одних городах есть дифференцированные тарифы, в других нет).

«Челябинское УФАС России направило запросы в Уральскую транспортной прокуратуру, прокуратуру Челябинской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, территориальным органам ФАС России, – сообщили в ведомстве. – Планируется организация круглого стола по данному вопросу с привлечением представителей государственных органов, общественных объединений, граждан, по итогам которого будут сформулированы предложения и пути решения указанной проблемы».

В управлении добавили, что ФАС России сейчас рассматривает дело о нарушении антимонопольного законодательства в аэропорту Домодедово по факту дискриминации при указании услуг легковых такси на территорию привокзальной площади: определённые компании имеют преимущества перед другими участниками рынка.

Челябинск, Павел Зварзин

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