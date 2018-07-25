На Урале разыскивают подростка, сбежавшего с деньгами (ФОТО)

На Урале разыскивают 17-летнего подростка из Ямало-Ненецкого автономного округа, сбежавшего из дома с деньгами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, Гаджимурад Минатуллаев 26 июня 2018 года ушел из дома в Ноябрьске, и до сих пор место его нахождения неизвестно. По данным полиции, парень может передвигаться на попутках, либо на спортивном велосипеде черно-желтого или желто-зеленого цвета. При себе у него документы на свое имя и смартфон. Кроме того, известно, что в день исчезновения у парня было 45 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-18 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Одет: толстовка синего цвета с надписью «Russia», синяя футболка, джинсы светло-голубого цвета, черные кроссовки.

Пропавшего объявили в федеральный розыск, его ищут на территории Челябинской и Свердловской областей.

Всех, кому что-либо известно о Гаджимураде Минатуллаеве, просят позвонить по телефонам:

(351) 268-80-14, 268-85-24 (УУР ГУ МВД по Челябинской области),

(3496) 31-80-49, (3492) 27-62-80, 27-60-08 или 8(922)009-71-24 (ОМВД России по г. Ноябрьску).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.07.18

Россия живёт в условиях ресурсного проклятия. / Помощником Николая Цуканова назначен его соратник по Калининграду. / Жить станет лучше, станет веселей: в России пересмотрели прогноз по численности населения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»