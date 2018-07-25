Больше половины зараженных гепатитом не знают о своем заболевании

На Южном Урале ежегодно выявляется около 2 тысяч случаев заболевания гепатитом. На самом деле зараженных гораздо больше: более половины инфицированных не знают о болезни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Это социально значимое заболевание. Большую эпидемиологическую значимость представляет группа вирусных гепатитов (А, В, С и Е). В 2016 году была принята глобальная стратегия по борьбе с вирусными гепатитами, которую подписали 194 страны, включая Россию. Исходя из этой программы, к 2030 году в мире заболеваемость данными инфекциями должна снизиться на 90%, а смертность – на 65%.

Пока же в России оценочное число больных гепатитом С составляет от двух до четырех миллионов человек.

«На Южном Урале проходит массовая вакцинация населения. С конца 90-х, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, мы вакцинируем детей и взрослых в возрасте до 55 лет от гепатита В. Поэтому все случаи регистрации болезни относятся к непривитым взрослым, а детские заболевания не фиксируются в области третий год. Опыт показывает, что больше половины тех, кто болен гепатитом, не знают о своем заболевании. Оно может протекать бессимптомно, и человек не подозревает о нем не только годами, но и десятилетиями. В итоге такие пациенты попадают к врачу только тогда, когда уже, например, началось кровотечение. Поэтому нужно своевременно сдавать анализ крови» – подчеркнула главный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Сагалова.

Провериться на гепатит в первую очередь нужно людям, входящим в группу риска: тем, кому делали переливание крови до начала 90-х годов; беременным женщинам; людям, когда-либо делавшим инъекции наркотиков, даже если случай был единичный. Опасность заболеть есть у тех, кто входить в ближайшее окружение зараженных гепатитом, у больные с любыми хроническими заболеваниями при первичном обследовании, а также у пациенты, находящиеся на гемодиализе, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кстати, инфекцию можно подхватить и при использовании плохо обработанных инструментов, поэтому людям, делавшим татуировки, пирсинг или часто посещающим маникюрные салоны тоже необходимо обследоваться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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