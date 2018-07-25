Южноуральские поставщики ресурсов кошмарят бизнес

Южноуральские поставщики ресурсов злоупотребляют доминирующим положением. Об этом заявили в управлении ФАС России по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , чаще всего в 1 полугодии 2018 года хозяйствующие субъекты жаловались на действия поставщиков ресурсов, заявляя, что им угрожают или отключают от энергоресурса.

«Законодательство запрещает ограничивать режим потребления энергоресурса потребителям, не имеющим задолженности и исполняющим обязательства. Поставщик ресурса не может формально использовать предоставленное ему право на ограничение режима потребления неплательщика, зная, что в этом случае наступят неблагоприятные последствия для добросовестных потребителей», – пояснили в ведомстве.

Тем не менее, ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» полностью ограничения режима потребления электрической энергии одной из теплоснабжающих организаций. УФАС выдало поставщикам предписания прекратить злоупотребление доминирующим положением. Те обжаловали решения антимонопольщиков в суде. Однако Арбитражный суд УрФО отказал в удовлетворении их требований. В результате ПАО «Челябэнергосбыт» оштрафовали на 475 тысяч рублей, а ОАО «МРСК Урала» – 334 тысяч.

Между тем, ПАО «Челябэнергосбыт» предупредил один из торгово-развлекательных комплексов Миасса о введении полного ограничения режима потребления электрической энергии, хотя оснований для направления такого уведомления не было, считают, в УФАС.

ПАО «Челябэнергосбыт» грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

В ведомстве рассматривается еще одно дело в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося во введении полного ограничения режима потребления электрической энергии на объекты ООО «Бакальское рудоуправление». Причем, отключение произошло в рамках договора, по которому отсутствовала задолженность: энергетики объяснили свои действия тем, что по другим соглашениям задолженность имеется. Очередное заседание по этому вопросу состоится в середине августа.

Еще одно дело возбуждено в отношении ОАО «МРСК Урала» из-за несоблюдения порядка проведения проверок предпринимателей на предмет безучетного потребления электрической энергии: хозяйствующие субъекты не предупреждали о дате и времени инспекций, а во время проверок не составлялись требуемые законом документы.

ОАО «МРСК Урала» грозят штрафы в размере до трех сотых размера суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

Напомним, до недавнего времени ПАО «Челябэнергосбыт» являлся гарантирующего поставщика электрической энергии. Однако 22 июня ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»).

Впрочем, «кошмарят» бизнес не только эти компании.

Так, ПАО «ФСК ЕЭС» требовало от клиента оплаты услуг по допуску персонала к работам в охранной зоне, что действующим законодательством не предусмотрено. Выданное УФАС предупреждение исполнено.

Дважды в поле зрения антимонопольщиков попало ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Основанием для выдачи двух предупреждений явились жалобы АО «МАКФА» и ООО «Равис птицефабрика Сосновская» на действия ООО «НОВАТЭК-Челябинск», которое отказалось согласовывать изменения договорных объемов газа, а также навязывало невыгодные условий договора на поставку и транспортировку газа, ограничивающие возможность закупки газа у других поставщиков и бирже. При этом газовики грозили клиентам штрафными санкциями.

Отказ от уменьшения договорных объемов поставки газа может привести к тому, что покупатели будут оплачивать штрафные санкции за невыбранный объем газа, в том числе за объем газа, который фактически не требуется покупателю.

В силу того, что потребность в газе покупателей ограничена, фактический отказ поставщика от согласования уменьшения объемов поставки газа приведет к невозможности со стороны покупателей приобретать газ у иных поставщиков, в том числе и на организованных торгах по более выгодной цене.

В связи с тем, что рынок поставки газа юридическим лицам является межрегиональным и выходит за границы Челябинской области, материалы заявлений были переданы в ФАС России для их рассмотрения.

ФАС России установило, что ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в составе группы лиц ПАО «НОВАТЭК занимает доминирующее положение на российском рынке поставки газа юридическим лицам, следовательно, компания обязана соблюдать запреты, установленные антимонопольным законодательством.

В настоящее время ФАС России в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» направлено два предупреждения о необходимости согласования уменьшения договорных объёмов газа с ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», АО «МАКФА».

В случае невыполнения выданных предупреждений ФАС России будет возбуждено дело.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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