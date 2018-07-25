На Урале КамАЗ убил своего водителя

В Златоусте КамАЗ убил собственного водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня около полудня. Сотрудник коммунальных служб заехал в один из дворов, чтобы убрать ветки, оставленные после санитарной обрезки. По предварительной версии он нарушил технику безопасности и не поставил машину на ручник. КамАЗ произвольно начал движение и задавил своего водителя. Мужчина скончался на месте.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 25.07.18

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