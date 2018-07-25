Без Путина воду не вернут: уральцы жалуются президенту на коммунальщиков и чиновников

Треть Кыштыма осталась без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после гидравлических испытаний сетей воду в районе Нижнего Кыштыма должны были вернуть это благо цивилизации 16 июля. Но воды нет до сих пор.

Ответить, когда проблема будет решена, не могут ни городские чиновники, ни сотрудники организации, обслуживающей котельную района.

Местные умельцы предлагают экономичные варианты водонагревателей.

Фото группы «Мы из Кыштыма» (VK)

Другие считают, что проще купить водонагреватель в магазине – даже с учетом дополнительного расхода электроэнергии платить за коммуналку придется меньше, так как даже тогда, когда горячая вода вроде бы есть, ждать когда бегущая из крана жидкость потеплеет приходится по 30-40 минут.

Третьи жители, устав от коммунальных неурядиц, начали писать письма в администрацию президента. Первым обратившимся уже пришли ответы: их жалобы направлены в правительство Челябинской области. «Соберем все отписки от местных властей и снова президенту напишем», – заявляют кыштымцы.

Кыштым, Павел Зварзин

Кыштым. Другие новости 25.07.18

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