Авиаперевозчики жалуются на челябинский аэропорт

Аэропорт Челябинск обвинили в создании неравных условий для аваиперевозчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС по Челябинской области, НО «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» заявила о создании неравных условий деятельности авиакомпаний в аэропорту Челябинска: одной из компаний предоставляются скидки за наземное обслуживание. В частности, эксклюзивные условия, по данным НО, созданы для лоукостера ООО «Авиакомпания «Победа».

Центральный аппарат ФАС России поддерживает практику применения понижающих коэффициентов для авиакомпаний, но при обслуживании воздушных судов на единообразных условиях. Предоставление таких коэффициентов на иных условиях может приводить к нарушению антимонопольного законодательства, отметили в ведомстве.

Поэтому челябинское управление антимонопольной службы направила запросы о предоставлении информации в адрес АО «Челябинское авиапредприятие» и ряда авиакомпаний.

Челябинск, Павел Зварзин

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