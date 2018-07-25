Кировка, Форелька, Тополинка: где загорают челябинские смартфоны

На Южном Урале столбики термометров уверенно держат отметку +27 градусов. Челябинцыотправились загорать в парки и на пляжи. Связисты зафиксировали, что в выходные в местах отдыха горожан интернет-трафик увеличивается сразу в 5 раз относительно показателей прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала лета южноуральцы уже успели скачать объем трафика, сопоставимый с размещением 150 миллионов селфи. По данным аналитиков, на природе максимум времени на общение жители тратят на социальные сети Вконтакте и Instagram, а самыми популярными смартфонами, которые «загорают» вместе с владельцами, стали iPhone и Xiaomi.

Солнечный выходной челябинца обычно начинается в 10 утра на Шершневском водохранилище или на пляже «Радужная форель». Именно здесь зафиксированы пики мобильной активности – за один день абоненты «МегаФона» загружают около 1,5 тысяч фотографий. Так, по хэштегу #шершни можно найти более 9 000 снимков в Instagram.

Ближе к вечеру жители Челябинска прогуливаются в парках и скверах. Только за сутки в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина они загружают в смартфоны в сети 4G объем информации, равный 1 тысяче селфи, что в пять раз выше, чем летом прошлого года.

«Челябинцы также прогуливаются со смартфонами и ведут активную мобильную жизнь на Кировке, в сквере имени Андреевского и в сквере на Тополинной аллее. Чтобы они могли с комфортом запечатлеть лето и сразу поделиться снимками и видео, мы подготовили десятки базовых станций к максимальному пропуску интернет-трафика. По итогам наших замеров, средние скорости в городе сегодня могут достигать 300 Мбит/с», – говорит технический директор «МегаФона» в Челябинске Виталий Сироткин.

Удачно провести уикенд помогут мобильные приложения: на вопрос «что надеть?» ответят электронные помощники Meteolook и МетеоСтилист, а Мой Челябинск поможет получить «на ходу» самые свежие новости о работе любимых заведений и мест.

Напомним, «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России (по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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