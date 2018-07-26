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Четверг, 26 июля 2018, 08:51 мск

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Подросток разбился, катаясь на тракторе

На Южном Урале подросток погиб, катаясь на тракторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла посёлке Полевой Сосновского района.

Точной информации о происшествии нет: по одним данным он находился в кабине с отцом, по другим – катался с братьями, одни источники сообщают, что 140летний подросток выпал на ходу из кабины, другие – что парень стоял на подножке и упал, когда трактор двинулся с места.

Падая, мальчик ударился головой о металлическую деталь. Травма оказалась смертельной. СУ СКР по Челябинской области проводит проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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