В Челябинске появится кассационный суд для 7 регионов России

В Челябинске появится кассационный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума России приняла закон о создании в России девяти кассационных судов общей юрисдикции.

Напомним, в кассационном порядке рассматриваются жалобы и представления на вступившие в законную силу решения судов первой и апелляционной инстанций. Создание отдельных судов призвано обеспечить максимальную независимость судебной системы: таким образом исключается ситуация, когда апелляционные и кассационные жалобы и представления рассматриваются в том же суде областного звена, который слушал дело в качестве первой инстанции.

На право открыть кассационный суд вместе с Челябинском претендовали Тюмень, Пермь и Екатеринбург.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске будет пересматривать вердикты, принятые судами Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Уральского окружного военного суда и гарнизонных военных судов, относящихся к его юрисдикции, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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