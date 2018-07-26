Где вода? Коммунальщикам Кыштыма придется объясняться с прокуратурой

Коммунальщикам Кыштыма придется объясняться с прокуратурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после гидравлических испытаний сетей воду в районе Нижнего Кыштыма должны были вернуть это благо цивилизации 16 июля. Но воды нет до сих пор.

Ответить, когда проблема будет решена, не могут ни городские чиновники, ни сотрудники организации, обслуживающей котельную района. Жители начали писать письма в администрацию президента РФ.

После того, как публикации о проблеме кыштымцев появились в СМИ, подключилась прокуратура.

«В настоящее время прокуратурой Кыштыма проводится проверка по факту отказа теплоснабжающей организации ООО «ЮжУралСпецМВ» после опрессовки сетей подавать горячую воду в многоквартирные жилые дома и социальные учреждения, – сообщили в ведомстве. – Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты данной проверки поставлены прокуратурой области на контроль».

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