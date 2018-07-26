Произвел впечатление: голый сотрудник детского театра устроил «охоту» на женщин

В Челябинске разгорелся очередной скандал с сотрудником театра в главной роли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по улице Каслинской нагишом бегал молодой мужчина. Одна из прохожих вызвала полицию. Задержанный оказался 28-летним декоратором кукольного театра. Полицейским он объяснил, что перебрал энергетика и потерял контроль над собой – очень захотелось узнать, какое впечатление он без одежды производит на женщин.

Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, еще одно ЧП с участием сотрудника театра произошло в том же Калининском районе (недалеко от того места, где бегал обнаженный декоратор) в марте текущего года: пьяный молодой человек расстрелял с балкона бригаду скорой медицинской помощи.

Стрелок оказался певцом хора Челябинского академического театра оперы и балета.

В правоохранительных органах заявляют, что будут рекомендовать региональному министерству культуры ужесточить требования к кадрам.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.07.18

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