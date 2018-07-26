В Челябинске задержали двух госчиновников

В Челябинске задержали двух сотрудников регионального управления Росреестра.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по Челябинской области, чиновников «взяли» при получении свыше 1 млн рублей от предпринимателя. По предварительной версии, взамен они обещали ускорить процесс оформления недвижимости.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновники находятся под арестом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.07.18

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