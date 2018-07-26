Прокуратура раскритиковала южноуральскую схему обращения с отходами

Прокуратура Челябинской области потребовала от регионального правительства доработать схему обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в этом документе сообщается о местах сбора отходов, объемах их накопления, логистике, но нет информации о медицинских, биологических, сельскохозяйственных и иных видах отходов, а также местах их размещения.

«В целях принятия дополнительных мер, направленных на приведение территориальной схемы в соответствие требованиям действующего законодательства, прокуратурой области заместителю губернатора региона внесено представление об устранении нарушений закона», – сообщили в прокуратуре.

И напомнили, что челябинская городская свалка используется с нарушением природоохранного законодательства.

Челябинск, Павел Зварзин

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