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Четверг, 26 июля 2018, 20:08 мск

Новости Челябинск

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На Урале нашли подростка, пропавшего месяц назад

На Южном Урале нашли подростка, пропавшего месяц назад.

Как уже сообщал «Новый День», 17-летний парень исчез 29 июня по дороге из Челябинска в Магнитогорск. Все это время полиция не могла выйти на его след. По одной из версий, он уехал к знакомой в Санкт-Петербург, но в городе на Неве парня не нашли.

Сегодня родственники сообщили, что юноша найден: с ним все в порядке, противоправных действий в отношении него совершено не было.

Где молодой человек находился почти месяц, не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.07.18

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