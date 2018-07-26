Из питомника в пригороде Челябинска сбежал волк

В посёлке Бажово (Копейск) объявился волк: зверя заметили в частном секторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заметив возле дома опасного хищники, жители вызвали спасателей. Выяснилось, что волчица пришла не из леса, а сбежала из питомника. Произошло это еще 24 июля, и несколько дней бродила по густо населенной местности.

Хозяйка питомника поспешила заверить, что волчица очень ласковая и на людей не нападает. Правда, зверь придушил 12 гусей. «Но так могла поступить любая собака», – цитирует «Челябинск.ru» владелицу беглянки.

Почему сбежавший хищник не был объявлен в розыск, женщина не уточняет.

Обсуждая инцидент в соцсетях, одни горожане переживают за волчицу – могли ведь и застрелить, другие интересуются, компенсировали ли ущерб хозяевам гусей. «Вот если бы я скоммуниздил 12 гусей, меня бы по головке не погладили и отнюдь бы не на руках конвоировали», – написал челябинец.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 26.07.18

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