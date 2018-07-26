В Челябинске устроили облаву на «Яндекс.Такси»

ГИБДД Челябинска провело массовую проверку машин сервиса «Яндекс.Такси».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у горожан и правоохранительных органов накопилась к сервису масса претензий: такси часто попадают в аварии, причем, со смертельным исходом. Например, осенью 2017 года водитель «Яндекс.Такси» врезался в столб, пассажир погиб. Весной текущего года на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Калинина еще одна машина сервиса попала в арию, и снова погиб пассажир.

Последняя авария произошла вчера на площади Революции: такси столкнулось с ВАЗ-2106, пассажирка получила серьезные ранения.

На прошлое неделе Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области заявило, что «Яндекс.Такси» не выполняет условия соглашения, согласно которому агрегатор должен закрыть доступ к сервису для партнёров, не получивших разрешение на перевозку пассажиров, поэтому договор с сервисом будет разорван. Сегодня тотальную проверку организовало ГИБДД. За 2 часа рейда проверено более 80 автомобилей, в 15 случаях выявлены нарушения правил дорожного движения, шестеро водителей оштрафованы за незаконное нанесение цветографической схемы легкового такси, один привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, еще один – за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Все автомобили такси оказались зарегистрированы на физических лиц и используются по договорам аренды. Контроль за техническим состоянием транспортных средств не осуществляется, медицинское освидетельствование водителей перед сменой не проводится, режим труда и отдыха не соблюдается, сообщили в ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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