Чего мелочится: режим «черного неба» продлили сразу на 3 дня

Режим НМУ в Челябинске продлили сразу на трое суток.

Как сообщили «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей и способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся в областном центре минимум до 11 часов воскресенья, 29 июля.

Напомним, режим «черного неба» с небольшими перерывами длится в Челябинске с 25 июня.

Челябинск, Павел Зварзин

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