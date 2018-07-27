Южноуральцы задыхаются от трупного запаха

Жители окрестностей Челябинска пожаловались на удушающую атмосферу: в поселке Луговой в Красноармейском районе задыхаются от трупного запаха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», источником «амбре» оказались черепа крупных животных: сейчас там разлагается около 30 голов.

Оказалось, это не первый случай в поселке. Трупы животных периодически появляются в разных местах, жители обращались в полицию, но безрезультатно. В подобных происшествиях они винят расположенную неподалеку верблюжью ферму.

Однако на этот раз их предположения оказались неверными.

«Черепа принадлежат крупному рогатому скоту разных половозрастных групп. Они лежат здесь не один год, уже начали разлагаться. Поэтому идентифицировать их принадлежность нельзя, – цитирует Первый областной главного ветврача ветстанции Красноармейского района. – Скорее всего, это коровы. У них есть роговые отростки, которых у верблюдов нет. Других частей скелета не наблюдается, только головы. Они могли быть вывезены сюда из любого места. Это опасно, поскольку неизвестно, откуда и при каких обстоятельствах они погибли, болели ли».

О происшествии поставили в известность администрацию района. Останки общеают убрать в ближайшее время.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.07.18

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