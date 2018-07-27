Министр экологии Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал фигурантом уголовного дела в Омске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поле зрения сибирских следователей свежеиспеченный южноуральский чиновник стал в середине июля. В ходе совместной проверки региональной прокуратуры и министерства образования Омской области в местном педуниверситете «выявлены грубые нарушения законодательства об образовании, трудового законодательства»: профессора Челябинского госуниверситета Сергея Лихачева, параллельно работавшего в Омском педуниверситете на кафедре биологии и биологического образования, обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

«Вскрыты факты отсутствия данного лица на рабочем месте, подписания им зачетных книжек студентов и экзаменационных ведомостей при проведении экзамена другим лицом, – сообщили в прокуратуре Омской области. – Установлено, что заведующим указанной кафедры в табель учета рабочего времени профессора в качестве фактически отработанных периодов включались рабочие дни, в которые последний занятия не проводил, а также фактически находился за пределами Омска, не оформляя надлежащим образом свое отсутствие на работе.

На основании соответствующих документов, представляемых в бухгалтерию образовательной организации, научному работнику начислялась заработная плата».

Прокуратура передала материалы проверки в Следственный комитет для принятия процессуального решения. И теперь на основе этих материалов возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Главная претензия: внесение в табели учета рабочего времени недостоверных сведений.

Сам Лихачев выдвинутые претензии не признает.

Омск, Игорь Юров

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