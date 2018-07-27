В уникальном южноуральском озере расплодились пиявки (ВИДЕО)

В озере Тургояк завелись пиявки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кровососущих кольчатых червей в водоеме довольно много. Местные жители уверяют, что раньше пиявки в озере никогда не водились.

Земляки успокаивают испугавшихся: «Купаться можно, если в воде растут лилии. Этот цветок крайне чувст­вителен к любым загрязнениям. И в случае порчи воды он погибнет первым. Пиявки – также признак чистоты водоема. Их наличие в пруду или озере означает, что там нет опасных для человека минеральных удобрений, а водоросли и рыбы в пруду здоровые. В такую воду можно смело окунаться». Оптимистам возражают: «Чистый водоём с лилиями? Поликарповский пруд весь в лилиях. Но чистым его назвать сложно. Весь зарос».

А некоторые и вовсе пугают: «Рыбы и пиявки живут так же и в зоне радиоактивного заражения Чернобыля и чувствуют себя прекрасно. Посему делайте вывод»

Отметим, памятник природы озеро Тургояк – очень популярное место отдыха южноуральцев. Водоем обладает целым комплексом уникальных характеристик. Его вода имеет целебные свойства горного озера, она слабоминерализована и богата кислородом. Хвойные леса, окружающие озеро, насыщают окрестности пихтовым ароматом, который обладает большой оздоравливающей силой.

Однако уникальность озера приносит и проблемы: сегодня фактически вся прибрежная полоса застроена санаториями, базами отдыха, детскими лагерями и частными гостиницами. Многие сливают нечистоты прямо в озеро.

Министерство экологии Челябинской области еще в 2015 году заявляло о планах рассчитать антропогенную нагрузку на озеро, чтобы иметь возможность регулировать строительство на территории. Но дальше заявлений дело не пошло.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 27.07.18

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