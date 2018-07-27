Свадебного стрелка в Магнитогорске накажут, но не сильно

В Магнитогорске задержали молодого человека, устроившего стрельбу на свадьбе.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 20 июля, недалеко от центра Магнитогорска, на перекрестке улиц Вознесенская и Советской Армии.

Видео свадебного кортежа по улице Вознесенская опубликовали местные СМИ. На записи видно, как по кольцу проезжает несколько машин, украшенных воздушными шарами. Из окна одного из авто появляется рука с пистолетом и раздается несколько выстрелов, сопровождаемых восторженными криками. Сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, из которого стреляли. Установить стрелка поле этого не представляла труда.

23-летний парень за стрельбу из стартового пистолета привлечен к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф (1 тысяча рублей) или арест на срок до 15 суток.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 27.07.18

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