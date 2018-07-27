На Южном Урале деревня попала под артобстрел

На Южном Урале «разбомбили» деревню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью в деревне Большая Исангильдина Аргаяшского района: жители услышали взрывы и звон стекол.

А утром выяснилось, что один снаряд попал в дом. «Хозяин дома ложился спать, услышал шум, пошел проверять, а там снаряд. Еще одному попал в сарай, и пока неизвестно, куда залетел третий. Сейчас вся деревня боится, что кто-то может пострадать – цитирует «Первый областной» жителя деревни, утверждающего, что подобные обстрелы происходят не в первый раз.

В администрации сельского поселения факт обстрела подтвердили, но заявили, что никаких разрушений нет, никто не пострадал. На месте работают полиция и военные.

В пресс-службе Центрального военного округа РИА «Новый День» сообщили: «Ближайший полигон от указанного населенного пункта находится в более чем 40 км. Места и размеры военных полигонов выбираются из соображения обеспечения максимальной безопасности при проведении различных стрельб. Размеры полигона значительно превышают дальность вооружения, стреляющего на нем. Снаряд не мог физически попасть в указанные дома».

В полиции инцидент не комментируют.

Добавим, что о взрывах заявили и в деревне Непряхино (Чебаркульский район). Жители утверждают, что днем видели, как мимо деревни проехали военные машины, а ночью раздались мощные взрывы.

Челябинск, Светлана Намская

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