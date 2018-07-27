Челябинец ограбил ювелирный салон, чтобы сделать приятное

В Копейске ограбили ювелирный салон: мужчина разглядывал витрины, а когда продавец занялась другим покупателе, похитил украшения и скрылся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ущерб составил 80 тысяч рублей. Похителем оказался 40-летний житель Челябинска. К моменту задержания часть украшений он уже сдал в ломбард, а остальное, по его словам, подарил.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Украшения изъяты и будут возвращены в ювелирный салон.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.07.18

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